В Уфе осудят посредников покушения на заказное убийство бизнесмена Павла Кабанова

СЕГОДНЯ 19:01 2019-07-26T19:01:03+03:00

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Громкое дело о покушении на убийство уфимского бизнесмена Павла Кабанова близится к завершению. В ближайшее время на скамье подсудимых окажутся посредники, которые нашли киллера и передавали ему деньги. Как сообщает следком по Башкирии, 49-летний мужчина и его 29-летний сообщник свою вину не признают. Однако исполнитель покушения заключил сделку со следствием и раскрыл имена предполагаемых сообщников. Сам неудавшийся киллер сейчас отбывает срок в колонии строгого режима – его осудили на восемь лет лишения свободы.

По версии следствия, покушение на убийство произошло 20 октября 2017 года. Тогда 40-летний Павел Кабанов был обнаружен в своей машине в подземном гараже на улице Минигажева в Уфе. Неизвестный четыре раза выстрелил ему в голову из самодельного оружия и скрылся. Благодаря своевременной медицинской помощи ему удалось выжить. Вскоре следователи вышли сначала на след исполнителя, а затем и посредников.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, некий 49-летний мужчина по просьбе своего знакомого сначала долгое время следил за Кабановым, а потом нанял 29-летнего парня, который уже вышел на киллера. За вознаграждение в 50 тысяч рублей он нашел исполнителя заказного убийства. Жизнь предпринимателя оценили в 800 тысяч рублей, половину которых киллер получил сразу.

После того, как исполнитель совершил преступление, посредник должен был отдать ему еще 380 тысяч. Узнав, что Кабанов остался жив, неудавшийся киллер получил только 100 тысяч. Теперь почти все кусочки криминальной мозаики сошлись во едино – посредники скоро предстанут перед судом.

- Уголовное дело в отношении заказчика убийства выделено в отдельное производство, - пояснили в пресс-службе следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU