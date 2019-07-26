В Уфе скончался мотоциклист, попавший в больницу после аварии с автобусом
Сегодня, 26 июля, в уфимском микрорайоне Сипайлово произошло ДТП с участием микроавтобуса и мотоцикла. По предварительным данным авария случилась на пересечении улиц Сельская Богородская и Седова. Как сообщают очевидцы, автобус столкнулся с круизным мотоциклом. В результате водитель двухколесного транспорта получил серьезные травмы.
Прибывшие на место ДТП медики бригады скорой помощи сначала оказали мужчине первую помощь прямо на месте, а затем погрузили в реанимобиль и увезли. Как сообщает собственный источник «Комсомолки», знакомый с ситуацией, мотоциклист скончался по приезду в больницу.
Причины аварии теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU