2019-07-26T17:14:39+03:00
Происшествия

Уфимский спасатель несколько раз возвращал пострадавшего к жизни до приезда скорой

К счастью, история завершилась благополучно
Павел КРАЙНОВ
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Фото: УГЗ УфыФото: УГЗ Уфы
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Сегодня, 26 июля, на берегу озера Глубокое в Уфе едва не случилась трагедия. 63-летний мужчина искупался и стал выходить на берег, как вдруг рухнул на мелководье. Это заметил один из спасателей, который дежурил неподалеку и бросился к нему на помощь.

Как оказалось, пенсионеру резко стало плохо. Спасатель тут же вызвал скорую помощь. Вскоре пожилой мужчина потерял сознание и перестал дышать. Отважный сотрудник управления гражданской защиты Уфы не стал терять время и принялся откачивать его.

Благодаря действиям спасателя уфимец дождался приезда скорой помощи и был госпитализирован в больницу. Пока медики ехали к озеру, молодой человек несколько раз возвращал пенсионера к жизни – он буквально заново запускал его остановившееся сердце. К счастью, сейчас жизни пострадавшего ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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