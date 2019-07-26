В Уфе водитель мотоцикла после ДТП попал в больницу

СЕГОДНЯ 16:10 2019-07-26T16:10:45+03:00

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Сегодня днем в столице Башкирии в микрорайоне Сипайлово произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, на пересечении улиц Сельской Богородской и Седова микроавтобус столкнулся с мотоциклом. Серьезные травмы получил байкер.

Медики оказывали помощь пострадавшему прямо на месте. После этого, по словам очевидцев, водителя двухколесного транспорта увезла машина реанимации. Находился ли второй участник аварии на маршруте, пока неизвестно. Причины ДТП выяснят сотрудники госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU