2019-07-26T15:45:24+03:00
Общество

Лагерь «Алые паруса» в Башкирии находится под угрозой закрытия

Пользователи соцсетей бьют тревогу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: Общественная палата Башкириифото: Общественная палата Башкирии
Изменить размер текста:

Недавно в социальных сетях начал активно распространятся хэштег #сохранимлагерьАлыепарусаУфаДетям. Речь идет об известном лагере «Алые паруса», который находится в 15 километрах от Уфы. По слухам, предприятие «Гидравлика» собирается избавится от своего актива. Дальнейшая судьба лагеря неизвестна. Ситуацию прокомментировал врио руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

– Удалось переговорить с генеральным директором «Гидравлики», директором лагеря, родителями отдыхающих здесь детей, теми людьми, которые здесь работали и работают. Несомненно, это очень востребованный лагерь, и мы должны его сохранить, – цитирует чиновника «Башинформ».

Ахмадинуров отметил, что за 60-летнюю историю лагеря здесь отдохнули более 50 тысяч детей со всей Башкирии. Однако, несмотря на популярность места, «Гидравлика» практически не вкладывала в него средств. Представитель фракции также подчеркнул, что будет следить за ситуацией и в случае необходимости поставит вопрос перед руководством республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе водитель мотоцикла после ДТП попал в больницу
Дожди и солнце: синоптики рассказали, чего ждать жителям Башкирии от погоды на выходных
Сотрудники ГИБДД Башкирии помогли беременной женщине доехать до роддома
Жительница Башкирии выпала из окна девятиэтажного дома
В Уфе пропал 15-летний Данил Гайнетдинов
Житель Башкирии показал, как убивал многодетную мать
Главврач уфимской клиники объяснила, почему рожениц оставляют в коридоре
В Башкирии похолодает до +3 градусов
Малоимущим семьям в Башкирии облегчили жизнь
Сотрудников офиса банка в Уфе, из которого кассирша вынесла 6,5 млн рублей, уволят
«Мы всегда так танцуем»: Радий Хабиров рассказал о медведе, танцующем тверк
Уфимец до смерти избил своего знакомого и затолкал в багажник его сына
Жителей Башкирии наказали за высказывания в соцсетях
Стали известны самые высокооплачиваемые специалисты в Уфе
На озере в Башкирии обнаружили трупы двоих мужчин
На транспортную карту «Алга» в Башкирии перешли 25 тысяч человек
В ДТП на трассе в Башкирии погиб водитель
Пост главы Благовещенского района Башкирии покинул Фарит Фазылов
С днем зубного техника: «Комсомолка» поздравляет с праздником
«Где я должен жить?»: дедушка из Башкирии остался без крыши над головой
В Уфе из пожара в жилом доме спаслись 54 человека, из которых восемь – дети
В одном из городов Башкирии кладбище превратилось в свалку
Большую часть ЦТиР «Мир» в Уфе хотят выкупить
В Башкирии при загадочных обстоятельствах утонул парень из Магнитогорска