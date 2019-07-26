Лагерь «Алые паруса» в Башкирии находится под угрозой закрытия

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-26T15:45:24+03:00

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Недавно в социальных сетях начал активно распространятся хэштег #сохранимлагерьАлыепарусаУфаДетям. Речь идет об известном лагере «Алые паруса», который находится в 15 километрах от Уфы. По слухам, предприятие «Гидравлика» собирается избавится от своего актива. Дальнейшая судьба лагеря неизвестна. Ситуацию прокомментировал врио руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

– Удалось переговорить с генеральным директором «Гидравлики», директором лагеря, родителями отдыхающих здесь детей, теми людьми, которые здесь работали и работают. Несомненно, это очень востребованный лагерь, и мы должны его сохранить, – цитирует чиновника «Башинформ».

Ахмадинуров отметил, что за 60-летнюю историю лагеря здесь отдохнули более 50 тысяч детей со всей Башкирии. Однако, несмотря на популярность места, «Гидравлика» практически не вкладывала в него средств. Представитель фракции также подчеркнул, что будет следить за ситуацией и в случае необходимости поставит вопрос перед руководством республики.

ИСТОЧНИК KP.RU