Дожди и солнце: синоптики рассказали, чего ждать жителям Башкирии от погоды на выходных
Синоптики рассказали, чего ждать жителям Башкирии от погоды на грядущих выходных. Так, ночью 27 июля обойдется без осадков. Температура опустится до +12, +17 градусов по Цельсию, в горных районах столбик термометра покажет +8. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Восточный ветер преимущественно будет умеренным, однако при грозах усилится до порывистого. Воздух прогреется до +24, +29 градусов.
На следующий день, в воскресенье, ожидается похожая погода: кратковременные дожди и порывистый восточный ветер при грозе. Температура ночью сохранится в районе +12, +17 градусов, а днем потеплеет до +20, +25.
В целом жителей республики в ближайшие два дня будет радовать солнце, время от времени скрывающееся за облаками.
Самое интересное начнется с наступлением новой недели. В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что температура воздуха с 29 июля резко понизится.
ИСТОЧНИК KP.RU