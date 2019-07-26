2019-07-26T15:17:41+03:00
Общество

Дожди и солнце: синоптики рассказали, чего ждать жителям Башкирии от погоды на выходных

В республике пройдут грозы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В республике ожидаются кратковременные дожди и солнцеВ республике ожидаются кратковременные дожди и солнцеФото: Рустем АХУНОВ
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Синоптики рассказали, чего ждать жителям Башкирии от погоды на грядущих выходных. Так, ночью 27 июля обойдется без осадков. Температура опустится до +12, +17 градусов по Цельсию, в горных районах столбик термометра покажет +8. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Восточный ветер преимущественно будет умеренным, однако при грозах усилится до порывистого. Воздух прогреется до +24, +29 градусов.

На следующий день, в воскресенье, ожидается похожая погода: кратковременные дожди и порывистый восточный ветер при грозе. Температура ночью сохранится в районе +12, +17 градусов, а днем потеплеет до +20, +25.

В целом жителей республики в ближайшие два дня будет радовать солнце, время от времени скрывающееся за облаками.

Самое интересное начнется с наступлением новой недели. В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что температура воздуха с 29 июля резко понизится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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