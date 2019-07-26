2019-07-26T13:34:42+03:00
Общество

Главврач уфимской клиники объяснила, почему рожениц оставляют в коридоре

Руководитель медучреждения принесла извинения
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: facebook.comфото: facebook.com
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В уфимской клинике беременных женщин вместо палат размещают в коридорах. Об этом рассказала одна из рожениц Евгения Радченко на своей странице в Facebook. На пост отреагировало руководство учреждения. По словам исполняющего обязанности главврача Ольги Ефремовой, такая ситуация возникла из-за закрытия РКБ имени Куватова на санитарную обработку. В результате беременных массово направляли в Клинику БГМУ.

Среди претензий Евгения также отмечала, что ей пришлось ждать оформления целый час, в то время как врачи особо и не были заняты. На это Ефремова ответила, что ожидание было связано с тем, что у одной из пациенток началась родовая деятельность.

– Врачи и медсестры постоянно находились на рабочем месте, вели прием поступавших пациенток, – объяснила руководитель клиники.

Тем не менее Ольга Ефремова принесла извинения от имени всего медперсонала, а также добавила, что размещение беременных на кушетки в коридорах не влияет на качестве оказания помощи. К слову, сама героиня истории Евгения не винит сотрудников клиники. Она полагает, что в таких условиях и при такой зарплате подобное отношение является нормой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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