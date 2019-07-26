В Башкирии похолодает до +3 градусов

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-26T12:59:49+03:00

Это связано в связи с вторжением холодной арктической воздушной массы

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На территории Башкирии ожидается резкое похолодание. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, начиная с 29 июля температура воздуха резко понизится ночью до +3,+9 градусов, днем до +13,+18 градусов. Это на 5-7 градусов ниже многолетних значений.

Также в республике пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами, возможен град. Это связано в связи с вторжением холодной арктической воздушной массы.

В главном управлении МЧС напоминают о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности. В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров из-за использования самодельных и неисправных нагревательных устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU