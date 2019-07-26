Малоимущим семьям в Башкирии облегчили жизнь
Родителям больше не придется бегать за справками, чтобы получить бесплатное питание для своих детей
Родителям больше не придется стоять в ожидании очереди в МФЦФото: Алексей БУЛАТОВ
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Родителям школьников из многодетных малоимущих семей в Башкирии облегчили жизнь. Им больше не придется бегать за справками и стоять в очередях в МФЦ или центре соцподдержки, чтобы получить некоторые льготы. Речь идет о бесплатном питании и возмещении затрат на покупку школьной формы. О нововведениях сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и соцзащиты населения.
Справки школы будут получать в электронном виде без участия родителей учащихся. Отправкой документов займутся республиканский центр социальной поддержки населения и администрации муниципалитетов.
ИСТОЧНИК KP.RU