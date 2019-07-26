Сотрудников офиса банка в Уфе, из которого кассирша вынесла 6,5 млн рублей, уволят

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-26T11:48:40+03:00

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Сотрудники офиса банка «Открытие», из которого кассир Лилия Азнабаева вынесла 6,5 млн, будут уволены. Сейчас в черниковском отделе организации работает другой персонал. Напомним, 39-летнюю уфимку задержали 23 июля. Как полагают следователи, она выносила деньги из банка в течение месяца. За день до ареста женщина вытащила из кассы последний миллион. Неладное заподозрила одна из сотрудниц банка, которая, возможно, тоже будет уволена.

Анонимный собеседник в разговоре с журналистами Медиакорсети рассказал, что под увольнение попадет работница, у которой к операции готовился тяжелобольной отец. «Она проклинает Лилию Азнабаеву за её поступок», отметили в издании. Увольнения сотрудников, которые контактировали с подозреваемой, является превентивной мерой безопасности.

Ни одна новость про дело Азнабаевой не обходится без упоминания её предшественницы Луизы Хайруллиной из Салавата. Кассирша вынесла из «Россельхозбанка» 25 млн рублей и подалась вместе со своим мужем и детьми в бега. Спустя месяц семью нашли на съемной квартире в Казани. Луизы посадили в следственный изолятор, а её мужа отправили под домашний арест. Недавно стало известно, что дочки Хайруллиной проходят реабилитацию в башкирском санатории.

ИСТОЧНИК KP.RU