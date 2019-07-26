2019-07-26T11:41:54+03:00
Дом. Семья

«Мы всегда так танцуем»: Радий Хабиров рассказал о медведе, танцующем тверк

Неожиданную пост врио главы республики выложил в соцсетях
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров рассказал о медведе, танцующем тверкРадий Хабиров рассказал о медведе, танцующем тверк
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров выложил в интернет забавный видеоролик с медведем, который танцует тверк.

- Башкирия, наши дни. Ничего особенного, просто медведь танцует тверк. Мы с ними его всегда тут танцуем. Приезжайте, посмотрите сами, - написал Хабиров в соцсетях.

По всей видимости, у косолапого мишки зачесался бок, и он решил проблему с помощью дерева, которое было рядом. Необычные движения, похожие на танцевальное направление, в котором преобладают движения ягодицами и тазом, засняла камера-ловушка, расположенная в национальном парке «Башкирия».

Мишка станцевал тверк в Башкирии.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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