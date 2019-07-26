«Мы всегда так танцуем»: Радий Хабиров рассказал о медведе, танцующем тверк

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-26T11:41:54+03:00

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров выложил в интернет забавный видеоролик с медведем, который танцует тверк.

- Башкирия, наши дни. Ничего особенного, просто медведь танцует тверк. Мы с ними его всегда тут танцуем. Приезжайте, посмотрите сами, - написал Хабиров в соцсетях.

По всей видимости, у косолапого мишки зачесался бок, и он решил проблему с помощью дерева, которое было рядом. Необычные движения, похожие на танцевальное направление, в котором преобладают движения ягодицами и тазом, засняла камера-ловушка, расположенная в национальном парке «Башкирия».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/722206" frameborder="0"></iframe> Мишка станцевал тверк в Башкирии.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU