Жителей Башкирии наказали за высказывания в соцсетях
Троих жителей Башкирии привлекли к административной ответственности за экстремизм в соцсетях. В региональной прокуратуре сообщили, что жительница города Салавата опубликовала в одном из сообществ текст, в котором содержались враждебные высказывания в сторону жителей Кавказа. Другой пользователь в комментариях выразил солидарность с автором поста и в ответ опубликовал картинку, оскорбляющую людей по национальной принадлежности.
Похожий случай был зафиксирован в Стерлитамаке, где разгоряченный житель умудрился нелицеприятно высказаться в отношении группы лиц по целому перечню признаков: расовому, национальному и языковому.
Каждому злопыхателю назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Все посты были удалены из социальной сети.
ИСТОЧНИК KP.RU