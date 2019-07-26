2019-07-26T10:48:00+03:00
Общество

Жителей Башкирии наказали за высказывания в соцсетях

Их оштрафовали за экстремизм
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Всех экстремистов оштрафовали на 10 тысяч рублейВсех экстремистов оштрафовали на 10 тысяч рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
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Троих жителей Башкирии привлекли к административной ответственности за экстремизм в соцсетях. В региональной прокуратуре сообщили, что жительница города Салавата опубликовала в одном из сообществ текст, в котором содержались враждебные высказывания в сторону жителей Кавказа. Другой пользователь в комментариях выразил солидарность с автором поста и в ответ опубликовал картинку, оскорбляющую людей по национальной принадлежности.

Похожий случай был зафиксирован в Стерлитамаке, где разгоряченный житель умудрился нелицеприятно высказаться в отношении группы лиц по целому перечню признаков: расовому, национальному и языковому.

Каждому злопыхателю назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Все посты были удалены из социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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