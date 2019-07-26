2019-07-26T10:22:50+03:00
Общество

Стали известны самые высокооплачиваемые специалисты в Уфе

Рынок труда в столице Башкирии изучили аналитики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Помимо айтишников, неплохой зарплатой могут похвастаться работники сферы логистикиПомимо айтишников, неплохой зарплатой могут похвастаться работники сферы логистики
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В Уфе назвали самых высокооплачиваемых специалистов. Ими стали работники сферы IT. Данные за первое полугодие текущего года предоставили аналитики сервиса по поиску сотрудников «Работа.ру».

В среднем за первое полугодие уфимские айтишники получили 56 тысяч рублей. В ТОП-3 по оплате труда также вошли представители сферы транспорта и логистики, которым предлагают 48 тысяч рублей. За ними следует обширная сфера производства с почти 45 тысячами рублей. Меньше всего по итогам исследования получают фармацевты – 34,6 тысяч.

Средняя зарплата в Уфе за первые шесть месяцев составила 42,3 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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