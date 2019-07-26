2019-07-26T09:53:49+03:00
Происшествия

На озере в Башкирии обнаружили трупы двоих мужчин

О трагическом происшествии сообщили в МЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Погибших из воды извлекли сотрудники МВДПогибших из воды извлекли сотрудники МВДФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На водоеме в Бураевском районе Башкирии утонули двое мужчин. В пресс-службе МЧС республики рассказали, что трагедия случилась на озере возле деревни Хазиево. Погибших жителей республики 47 и 38 лет из воды извлекли сотрудники полиции. Их вызвали очевидцы. В настоящий момент правоохранители проводят следственные мероприятия.

Спасательное ведомство призывает всех отдыхающих на воде соблюдать правила безопасности.

Напомним, накануне стало известно о еще одном смертельном происшествии на воде: на глазах у собственной семьи в реке утонул мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии похолодает до +3 градусов
Малоимущим семьям в Башкирии облегчили жизнь
Сотрудников офиса банка в Уфе, из которого кассирша вынесла 6,5 млн рублей, уволят
«Мы всегда так танцуем»: Радий Хабиров рассказал о медведе, танцующем тверк
Уфимец до смерти избил своего знакомого и затолкал в багажник его сына
Жителей Башкирии наказали за высказывания в соцсетях
Стали известны самые высокооплачиваемые специалисты в Уфе
На транспортную карту «Алга» в Башкирии перешли 25 тысяч человек
В ДТП на трассе в Башкирии погиб водитель
Пост главы Благовещенского района Башкирии покинул Фарит Фазылов
С днем зубного техника: «Комсомолка» поздравляет с праздником
«Где я должен жить?»: дедушка из Башкирии остался без крыши над головой
В Уфе из пожара в жилом доме спаслись 54 человека, из которых восемь – дети
В одном из городов Башкирии кладбище превратилось в свалку
Большую часть ЦТиР «Мир» в Уфе хотят выкупить
В Башкирии при загадочных обстоятельствах утонул парень из Магнитогорска