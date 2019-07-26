На озере в Башкирии обнаружили трупы двоих мужчин

СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-26T09:53:49+03:00

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На водоеме в Бураевском районе Башкирии утонули двое мужчин. В пресс-службе МЧС республики рассказали, что трагедия случилась на озере возле деревни Хазиево. Погибших жителей республики 47 и 38 лет из воды извлекли сотрудники полиции. Их вызвали очевидцы. В настоящий момент правоохранители проводят следственные мероприятия.

Спасательное ведомство призывает всех отдыхающих на воде соблюдать правила безопасности.

Напомним, накануне стало известно о еще одном смертельном происшествии на воде: на глазах у собственной семьи в реке утонул мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU