В ДТП на трассе в Башкирии погиб водитель

СЕГОДНЯ 09:12 2019-07-26T09:12:09+03:00

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Накануне ночью в Стерлибашевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. В пресс-службе региональной госавтоинспекции сообщили, что на 57 километре автодороги Стерлитамак-Федоровка 32-летний житель Татарстана за рулем Лады Ларкус не уступил дорогу на перекрестке внедорожнику Range Rover Evoque. Иномарка, по предварительным данным, имела преимущество. Как результат — машины столкнулись.

В аварии погиб водитель отечественного автомобиля. Его 56-летнюю мать доставили в больницу. В обстоятельствах происшествия разберутся сотрудники дорожной полиции.

— 25 июля 2019 года на дорогах республики зарегистрировано двенадцать автомобильных аварий, в которых один человек погиб и шестнадцать получили травмы, — привели статистику в ГИБДД Башкирии.

ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU