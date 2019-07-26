С днем зубного техника: «Комсомолка» поздравляет с праздником

СЕГОДНЯ 08:26 2019-07-26T08:53:36+03:00

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Это те самые люди, которые изготавливают зубные протезы для всех, кому они необходимы. Благодаря их стараниям миллионы людей имеют возможность свободно улыбаться, разговаривать и принимать пищу.

Несмотря на то, что обычно зубных техников причисляют к техническим специальностям, их занятие скорее сходно с работой ювелира и одновременно скульптора. Каждый зуб индивидуален и должен с точностью до миллиметра занять свое место во рту. А каждое изделие техника должно быть функциональным и эстетичным. Для пациента, которому требуется протез, очень важна слаженная работа нескольких специалистов - стоматолога-терапевта, стоматолога-ортопеда и зубного техника. Благодаря им он может снова почувствовать радость жизни с новыми, пусть и искусственными зубами.

Читайте подробности в нашем спецпроекте, здесь вы узнаете много важного и интересного www.kp.ru/best/ufa/den_zubnogo_tehnika

Коллеги-стоматологи и «Комсомольская правда» поздравляет всех зубных техников с их профессиональным праздником. Желаем вам, чтобы результаты труда радовали, а благодарность пациентов была искренней.

Спасибо вам за благородную и важную работу — дарить миру красивые, сияющие, улыбки людей!

ИСТОЧНИК KP.RU