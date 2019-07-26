2019-07-26T08:53:36+03:00
Общество

С днем зубного техника: «Комсомолка» поздравляет с праздником

Свой профессиональный праздник отмечают представители очень важной профессии – зубные техники
Поделиться:
Терефенко Оксана Адольфовна - врач-стоматолог высшей категорииТерефенко Оксана Адольфовна - врач-стоматолог высшей категории
Изменить размер текста:

Это те самые люди, которые изготавливают зубные протезы для всех, кому они необходимы. Благодаря их стараниям миллионы людей имеют возможность свободно улыбаться, разговаривать и принимать пищу.

Несмотря на то, что обычно зубных техников причисляют к техническим специальностям, их занятие скорее сходно с работой ювелира и одновременно скульптора. Каждый зуб индивидуален и должен с точностью до миллиметра занять свое место во рту. А каждое изделие техника должно быть функциональным и эстетичным. Для пациента, которому требуется протез, очень важна слаженная работа нескольких специалистов - стоматолога-терапевта, стоматолога-ортопеда и зубного техника. Благодаря им он может снова почувствовать радость жизни с новыми, пусть и искусственными зубами.

Читайте подробности в нашем спецпроекте, здесь вы узнаете много важного и интересного www.kp.ru/best/ufa/den_zubnogo_tehnika

Коллеги-стоматологи и «Комсомольская правда» поздравляет всех зубных техников с их профессиональным праздником. Желаем вам, чтобы результаты труда радовали, а благодарность пациентов была искренней.

Спасибо вам за благородную и важную работу — дарить миру красивые, сияющие, улыбки людей!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП на трассе в Башкирии погиб водитель
Пост главы Благовещенского района Башкирии покинул Фарит Фазылов
«Где я должен жить?»: дедушка из Башкирии остался без крыши над головой
В Уфе из пожара в жилом доме спаслись 54 человека, из которых восемь – дети
В одном из городов Башкирии кладбище превратилось в свалку
Большую часть ЦТиР «Мир» в Уфе хотят выкупить
В Башкирии при загадочных обстоятельствах утонул парень из Магнитогорска
Уфимка потеряла ребенка на седьмом месяце беременности из-за болезни кишечника
На здании районной администрации в Уфе вывесили перевернутый флаг России
Прокурором Уфы назначен Сергей Воронов
Росздравнадзор опубликовал данные о заболеваемости гонококком и сифилисом в Башкирии
В МЧС по Башкирии прокомментировали инцидент с упавшим строительным краном
Начальника отдела в администрации Советского района Уфы подозревают в получении взятки
Дом культуры в Стерлитамаке хотят передать РПЦ
Вместо ягод и грибов: неизвестные организовали свалку стройматериалов в садах под Уфой
Осознают, что совершила их мама: детский омбудсмен Башкирии рассказала, как живут дочки кассирши Луизы Хайруллиной
В кухонную вытяжку одной из уфимских квартир попал птенец
Кони привередливые: житель Башкирии потерял 28 лошадей
«Вместо палаты стульчик в коридоре»: в уфимской клинике рожениц размещают на проходе
В Уфе водитель на легковушке наехал на ограждение и перевернулся
Кассиршу, которая вынесла из банка в Уфе 6,5 млн рублей, арестовали
Синоптики прояснили ситуацию со смогом в Башкирии
Башкирский медведь станцевал тверк в парке
Антимонопольная служба нашла нарушения при отборе подрядчика для ремонта Башдрамтеатра
«Комсомольская правда – Уфа» запускает масштабный проект «Выбор года»
В Башкирии строительный кран рухнул на школу
«Душил 15 минут»: житель Башкирии рассказал, как убивал жену