2019-07-26T08:27:19+03:00
Общество

Пост главы Благовещенского района Башкирии покинул Фарит Фазылов

На его место назначен бывший гендиректор Корпорации развития
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фазлыев находился на посту главы района с 2010 годаФазлыев находился на посту главы района с 2010 года
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Не успел сложить с себя полномочия глава Бирского района Александр Груздев, как накануне стало известно об уходе с поста руководителя администрации Благовещенского района Фарита Фазлыева. Чиновник, занимавший должность с 2010 года, ушел по собственному желанию. Его отставку приняли на внеочередном заседании местного Совета депутатов.

Новым главой муниципалитета назначен бывший гендиректор «Корпорации развития» Олег Голов. Ранее он занимал должность заместителя. Голов будет исполнять обязанности руководителя до 23 августа – именно тогда депутаты должны будут утвердить нового главу.

Ранее Голов был гендиректором Корпорации развития Башкирии

Ранее Голов был гендиректором Корпорации развития Башкирии

Олег Голов родился в Стерлитамаке 11 августа 1972 года. Корпорацию развития Башкирии возглавлял с октября 2017 года по апрель 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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