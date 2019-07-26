«Где я должен жить?»: дедушка из Башкирии остался без крыши над головой

СЕГОДНЯ 07:54 2019-07-26T08:01:19+03:00

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В селе Сарайгир Буздякского района выживает пенсионер Владимир Шитов. По словам пожилого мужчины, его дом разобрал сельсовет. По какой причине это случилось, он не смог объяснить. Когда Владимир пришел в администрацию со своей проблемой, ему отказались помогать.

– «Меня не волнует, пенсию получаешь. Ищи угол, снимай», – приводит пожилой мужчина комментарий властей.

В итоге жить Владимиру приходится в практически разрушенной бане. Как будто проблем мужчине было мало, в довесок ко всему у него украли паспорт и деньги. К счастью, почтальонка, которая разносит пособие, знает его в лицо и не требует удостоверяющий личность документ.

– Без денег хожу с протянутой рукой, – рассказывает пенсионер.

О бедствующем дедушке в соцсетях рассказала жительница Башкирии. Она просит людей не проходить мимо человеческого горя.

– Он бедный ходит, голодает, может кто-то захочет ему помочь, хоть чем-то, – написала женщина в посте.

Некоторые пользователи восприняли историю со скепсисом. Один из местных жителей написал, что всё достаточно прозаично.

– Когда первый дом горел, он спал у одних алкашей, его разбудили, сказали, у тебя дом горит. Ну и пусть горит, и даже не вышел. Сгорел он 30 декабря 2013 года. Паспорт просто так не крадут. Пил, пьет и будет пить, – отметил подписчик.

ИСТОЧНИК KP.RU