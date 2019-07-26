2019-07-26T07:31:41+03:00
Происшествия

В Уфе из пожара в жилом доме спаслись 54 человека, из которых восемь – дети

Оказалось, что загорелся диван на лестничной клетке
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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На днях, 24 июля, спасателям поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Октябрьском районе Уфы. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит диван на лестничной клетке пятого этажа, и густой едкий дым заволок весь подъезд. Было принято решение о срочной эвакуации жильцов подъезда – всего из опасной зоны вывели 54 человека, включая восемь детей. В результате, пламя удалось быстро потушить, задымленный подъезд проветрить, и все смогли благополучно вернуться в свои квартиры.

- Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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