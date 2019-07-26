2019-07-26T09:24:28+03:00
Происшествия

В Башкирии при загадочных обстоятельствах утонул парень из Магнитогорска

Друзья погибшего ничего не могут объяснить и путаются в показаниях
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Родные погибшего парня ищут свидетелей происшествияРодные погибшего парня ищут свидетелей происшествия
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье, 21 июля, на озере Тозлокуль (или Соленое озеро) в Абзелиловском районе Башкирии утонул молодой парень из Магнитогорска. Как сообщает "КП-Челябинск", все произошло мгновенно и при весьма странных обстоятельствах. Например, родственники утонувшего парня говорят, что в тот момент с ним на озере находились еще трое друзей – но никто из них не бросился на помощь. Сейчас молодые люди путаются в показаниях и не могут ничего толком объяснить.

— Лично была знакома с погибшим. Он был отличным пловцом. Не мог он сам вот так утонуть! — в голос твердят знакомые парня.

Родственники погибшего обращаются ко всем возможным очевидцам трагедии: важна любая мелочь или деталь. Анонимность обратившимся они гарантируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП на трассе в Башкирии погиб водитель
Пост главы Благовещенского района Башкирии покинул Фарит Фазылов
С днем зубного техника: «Комсомолка» поздравляет с праздником
«Где я должен жить?»: дедушка из Башкирии остался без крыши над головой
В Уфе из пожара в жилом доме спаслись 54 человека, из которых восемь – дети
В одном из городов Башкирии кладбище превратилось в свалку
Большую часть ЦТиР «Мир» в Уфе хотят выкупить
Уфимка потеряла ребенка на седьмом месяце беременности из-за болезни кишечника
На здании районной администрации в Уфе вывесили перевернутый флаг России
Прокурором Уфы назначен Сергей Воронов
Росздравнадзор опубликовал данные о заболеваемости гонококком и сифилисом в Башкирии
В МЧС по Башкирии прокомментировали инцидент с упавшим строительным краном
Начальника отдела в администрации Советского района Уфы подозревают в получении взятки
Дом культуры в Стерлитамаке хотят передать РПЦ
Вместо ягод и грибов: неизвестные организовали свалку стройматериалов в садах под Уфой
Осознают, что совершила их мама: детский омбудсмен Башкирии рассказала, как живут дочки кассирши Луизы Хайруллиной
В кухонную вытяжку одной из уфимских квартир попал птенец
Кони привередливые: житель Башкирии потерял 28 лошадей
«Вместо палаты стульчик в коридоре»: в уфимской клинике рожениц размещают на проходе
В Уфе водитель на легковушке наехал на ограждение и перевернулся
Кассиршу, которая вынесла из банка в Уфе 6,5 млн рублей, арестовали
Синоптики прояснили ситуацию со смогом в Башкирии
Башкирский медведь станцевал тверк в парке
Антимонопольная служба нашла нарушения при отборе подрядчика для ремонта Башдрамтеатра
«Комсомольская правда – Уфа» запускает масштабный проект «Выбор года»
В Башкирии строительный кран рухнул на школу
«Душил 15 минут»: житель Башкирии рассказал, как убивал жену