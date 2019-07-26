В Башкирии при загадочных обстоятельствах утонул парень из Магнитогорска

СЕГОДНЯ 06:43 2019-07-26T09:24:28+03:00

Друзья погибшего ничего не могут объяснить и путаются в показаниях

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В минувшее воскресенье, 21 июля, на озере Тозлокуль (или Соленое озеро) в Абзелиловском районе Башкирии утонул молодой парень из Магнитогорска. Как сообщает "КП-Челябинск", все произошло мгновенно и при весьма странных обстоятельствах. Например, родственники утонувшего парня говорят, что в тот момент с ним на озере находились еще трое друзей – но никто из них не бросился на помощь. Сейчас молодые люди путаются в показаниях и не могут ничего толком объяснить.

— Лично была знакома с погибшим. Он был отличным пловцом. Не мог он сам вот так утонуть! — в голос твердят знакомые парня.

Родственники погибшего обращаются ко всем возможным очевидцам трагедии: важна любая мелочь или деталь. Анонимность обратившимся они гарантируют.

ИСТОЧНИК KP.RU