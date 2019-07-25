На здании районной администрации в Уфе вывесили перевернутый флаг России

СЕГОДНЯ 20:32 2019-07-25T20:33:41+03:00

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Горожан возмутил перевернутый флаг России на здании администрации Калининского района Уфы. Судя по фото, появившемся в социальных сетях, на крыше управления развевается триколор Сербии - красно-сине-белый.

Пользователи отреагировали на промах чиновников шквалом негативных комментариев.

"Вверх тормашками! Браво!", "Возможно там сербы засели", - пишут уфимцы в местных пабликах.

Примечательно, что флаг Башкирии местные "умельцы" повесили правильно.

Напомним, что муниципальные чиновники уже не первый раз путают цвета российского флага. В 2015 году в Уфе появился баннер с флагом несуществующей страны – бело-красно-синим, в другой раз сербский флаг заметили на здании библиотеки в Янауле.

ИСТОЧНИК KP.RU