2019-07-25T19:19:12+03:00
Происшествия

В МЧС по Башкирии прокомментировали инцидент с упавшим строительным краном

В течение двух часов его разобрали и увезли
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Около 6 часов вечера 24 июля на территории школы №5 в Туймазах рухнул строительный кран. Первые сообщения об инциденте появились в местных пабликах, теперь уточненную информацию дало Управление МЧС по Башкирии.

По их данным, в результате падения спецтехники никто из людей не пострадал. Школа, напомним, закрыта на капитальный ремонт. Удалось избежать и разрушений. Спустя два часа строительный кран разобрали и увезли на ремонт.

Стоит отметить, что школа №5 и так была проблемным объектом. В ходе эксплуатации обнаружились недостатки в устройстве фундамента. Открытие школы было перенесено на конец 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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