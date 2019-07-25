2019-07-25T18:58:52+03:00
Происшествия

Начальника отдела в администрации Советского района Уфы подозревают в получении взятки

Чиновник за вознаграждение согласовал бумаги
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Начальника отдела администрации Советского района Уфы подозревают в получении взятки.

Следствие установило, что в прошлом июле к нему как к главе отдела капитального строительства управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства обратился знакомый уфимец. Тот готовил бумаги для перевода жилого помещения в статус нежилого и должен был согласовать в администрации открытие в доме новых входных групп. Тут ему и понадобилась помощь чиновника. Он попросил помочь согласовать акт с другими главами отделов и подписать его у первого замглавы районной администрации. За эти услуги он передал подозреваемому 20 тысяч рублей.

В Следкоме по Башкирии рассказали, что чиновник не признал вину в преступлении.

- С ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - говорится в сообщении СК по республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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