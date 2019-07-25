2019-07-25T17:34:25+03:00
Общество

Вместо ягод и грибов: неизвестные организовали свалку стройматериалов в садах под Уфой

Грузовики ездят по несколько раз на дню
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стоп-кадр из репортажаСтоп-кадр из репортажа
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В одном из садовых товариществ Калининского района Уфы паника. К ним на территорию повадились приезжать грузовые машины и сваливать строительный мусор. За несколько дней на полянах, где люди собирали ягоды и грибы, выросли горы из досок, мешков и цемента.

По словам местных жителей, Камазы приезжают вечером или в обед, когда меньше шансов быть замеченными. Как сообщает телеканал "Вся Уфа", стихийную свалку разрешил местный житель. Он объяснил, что стройматериалы нужны, чтобы проложить дорогу к садам.

Однако остальные его порыв не оценили, ведь свалка появилась без их ведома и к тому же она неприятно пахнет.

Не исключено, что стройматериалы нанесли ущерб природе. Специалисты Минэкологии намерены проверить так ли это в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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