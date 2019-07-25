2019-07-25T18:16:37+03:00
Общество

Дом культуры в Стерлитамаке хотят передать РПЦ

В здании хотят организовать воскресную школу и секции для молодежи
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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Минземимущество Башкирии готово передать дом культуры в Стерлитамаке безвозмездно или в аренду Уфимской епархии. Последние годы здание не используется по назначению, определить его судьбу пытались на торгах, но безуспешно - заявок не поступило.

Уфимская же епархия предложила открыть в бывшем ДК воскресную школу и организовать бесплатные кружки для молодежи. Однако сначала эту идею должно согласовать руководство региона.

Как сообщает «Эхо Москвы в Уфе», документы на передачу учреждения уже подали главе республики, пока они на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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