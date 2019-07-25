Осознают, что совершила их мама: детский омбудсмен Башкирии рассказала, как живут дочки кассирши Луизы Хайруллиной
Детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова рассказала, как чувствуют себя дочки кассирши Луизы Хайруллиной пока их мама находится в СИЗО, а отец - под домашним арестом.
По словам Скоробогатовой, обе девочки осознают, в чем обвиняется их мать, но в таком виде, как это им "подают педагоги и психологи". Однако омбудсмен не уточнила, что же говорят детям специалисты. Зато добавила, что Рамиль Мулахметов - дедушка девочек, взявший их под опеку, - охотно сотрудничает с педагогами и психологами.
С руководством школы, куда ходили дочки Луизы, представители омбудсмена уже связались.
- Мы говорили и с директором школы, и с классным руководителем, все отозвались, - пояснила коллегам из "АиФ" Скоробогатова.
В новом учебном году дочери кассирши вернутся туда и продолжат занятия. Пока же они проходят реабилитацию в санатории.
Напомним, что семья Хайруллиных из Салавата прославилась на всю страну после того, как Луиза вынесла из кассы банка 25 млн рублей и скрылась с мужем и детьми. Спустя месяц их нашли на съемной квартире в Казани. Кассиршу сразу отправили в СИЗО, а её супруг успел выступить на Первом канале. В эфире он признался, что в течение двух лет заставлял свою жену выносить деньги, чтобы спускать их на спортивных тотализаторах. После такого заявления Марата Хайруллина назвали соучастником и задержали в аэропорту сразу по прибытии из Москвы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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