Большую часть ЦТиР «Мир» в Уфе хотят выкупить

СЕГОДНЯ 07:03 2019-07-26T07:03:46+03:00

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Большая часть центра торговли и развлечений "Мир" в Уфе может обрести нового владельца. ТЦ заинтересовалась компания "Проспект, 4/1". Как сообщает "КоммерсантЪ-Уфа", она оформлена на Ларису Назарову и Светлану Нигматуллину, которые владеют компаниями группы "Гранель". Ударить по рукам стороны намерены до осени.

Покупка части торгового центра поможет группе "Гранель" укрепить свои позиции в регионах. Сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров, родне которого принадлежит группа компаний, сообщил "Ъ-Уфа", что Башкирия - регион приоритетный, так как инвестиционный климат здесь в последний год улучшился.

ИСТОЧНИК KP.RU