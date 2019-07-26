Большую часть ЦТиР «Мир» в Уфе хотят выкупить
Торговым центром заинтересовалась московская девелоперская группа «Гранель»
Фото: Рустем АХУНОВ
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Большая часть центра торговли и развлечений "Мир" в Уфе может обрести нового владельца. ТЦ заинтересовалась компания "Проспект, 4/1". Как сообщает "КоммерсантЪ-Уфа", она оформлена на Ларису Назарову и Светлану Нигматуллину, которые владеют компаниями группы "Гранель". Ударить по рукам стороны намерены до осени.
Покупка части торгового центра поможет группе "Гранель" укрепить свои позиции в регионах. Сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров, родне которого принадлежит группа компаний, сообщил "Ъ-Уфа", что Башкирия - регион приоритетный, так как инвестиционный климат здесь в последний год улучшился.
ИСТОЧНИК KP.RU