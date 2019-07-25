Росздравнадзор опубликовал данные о заболеваемости гонококком и сифилисом в Башкирии

СЕГОДНЯ 19:45 2019-07-25T19:45:47+03:00

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В пресс-службе Росздравнадзора рассказали о заболеваемости гонококком и сифилисом в Башкирии. Среди передающихся половым путем, эти инфекции врачи выявляют чаще всего, передает издание UfacityNews.ru.

В республике наблюдается снижение показателей. Так, по данным за первые пять месяцев 2019 года 79 человек подхватили гонококковую инфекцию. За тот же период прошлого года был зафиксирован 101 случай.

Похожая динамика заболеваемости у сифилиса. В Башкирии за январь-май его выявили у 190 человек, в то время как в 2018 году этот показатель составлял 206 больных, в их числе трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU