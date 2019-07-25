2019-07-25T19:45:47+03:00
Здоровье

Росздравнадзор опубликовал данные о заболеваемости гонококком и сифилисом в Башкирии

Специалисты зафиксировали снижение показателей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
79 человек подхватили гонококковую инфекцию в 2019 году79 человек подхватили гонококковую инфекцию в 2019 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В пресс-службе Росздравнадзора рассказали о заболеваемости гонококком и сифилисом в Башкирии. Среди передающихся половым путем, эти инфекции врачи выявляют чаще всего, передает издание UfacityNews.ru.

В республике наблюдается снижение показателей. Так, по данным за первые пять месяцев 2019 года 79 человек подхватили гонококковую инфекцию. За тот же период прошлого года был зафиксирован 101 случай.

Похожая динамика заболеваемости у сифилиса. В Башкирии за январь-май его выявили у 190 человек, в то время как в 2018 году этот показатель составлял 206 больных, в их числе трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На здании районной администрации в Уфе вывесили перевернутый флаг России
Прокурором Уфы назначен Сергей Воронов
В МЧС по Башкирии прокомментировали инцидент с упавшим строительным краном
Начальника отдела в администрации Советского района Уфы подозревают в получении взятки
Дом культуры в Стерлитамаке хотят передать РПЦ
Вместо ягод и грибов: неизвестные организовали свалку стройматериалов в садах под Уфой
Осознают, что совершила их мама: детский омбудсмен Башкирии рассказала, как живут дочки кассирши Луизы Хайруллиной
В кухонную вытяжку одной из уфимских квартир попал птенец
Кони привередливые: житель Башкирии потерял 28 лошадей
«Вместо палаты стульчик в коридоре»: в уфимской клинике рожениц размещают на проходе
В Уфе водитель на легковушке наехал на ограждение и перевернулся
Кассиршу, которая вынесла из банка в Уфе 6,5 млн рублей, арестовали
Синоптики прояснили ситуацию со смогом в Башкирии
Башкирский медведь станцевал тверк в парке
Антимонопольная служба нашла нарушения при отборе подрядчика для ремонта Башдрамтеатра
«Комсомольская правда – Уфа» запускает масштабный проект «Выбор года»
В Башкирии строительный кран рухнул на школу
«Душил 15 минут»: житель Башкирии рассказал, как убивал жену