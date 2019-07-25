2019-07-25T20:07:13+03:00
Общество

Прокурором Уфы назначен Сергей Воронов

В надзорном ведомстве Башкирии произвели кадровые перестановки
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Башкирии назначили новых прокуроров. Так, с 24 июля прокурором Уфы является старший советник юстиции Сергей Воронов, ранее занимавший должность прокурора Октябрьского района столицы.

До назначения в Уфу он работал в прокуратуре Салавата, пять лет был прокурором Стерлитамакского района, после чего в 2011 году возглавил районную прокуратуру в Уфе.

Прокурором Советского района Уфы стал советник юстиции Рустам Шайбаков, до этого два года он был заместителем прокурора Уфы.

За пределами столицы тоже произошли кадровые изменения. Учалинским межрайонным прокурором назначили старшего советника юстиции Ильдара Гильманова, а Белорецким межрайонном прокурором - старшего советника юстиции Максима Валикова. До этого они возглавляли прокуратуры Архангельского и Стерлибашевского районов соответсвенно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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