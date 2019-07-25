В кухонную вытяжку одной из уфимских квартир попал птенец

СЕГОДНЯ 16:02 2019-07-25T16:02:48+03:00

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Птенец стрижа попал в кухонную вытяжную панель одной из уфимских квартир. О находке рассказал горожанин в одном из сообществ социальной сети.

– Услышал шорох, не поленился, разобрал вытяжку и обнаружил птенца стрижа, – написал житель Уфы в группе.

При всем желании мужчина не мог оставить птицу себе – у него дома живет кот, который представлял бы угрозу новому жителю. Однако и отпустить его было нельзя, слишком уж мал. К счастью, в сообществе объявилась женщина, которая написала номер специалиста. Обговорив все нюансы, парень передал стрижа на передержку новой хозяйке.

На этом история не закончилась. После того как мужчина, обговорив все нюансы, передал стрижа новой хозяйке, ему начали писать неизвестные люди. Они утверждали, что птица попала в руки живодерки. Уфимец перезвонил специалисту и спросил, откуда вообще взялись такие слухи. Она объяснила, что это происки бывших партнеров.

– Ну, в общем, Санта Барбара, – подытожил мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU