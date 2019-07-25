Кони привередливые: житель Башкирии потерял 28 лошадей

СЕГОДНЯ 15:39 2019-07-25T15:40:15+03:00

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В Сибае пропали 28 лошадей. В полицию с заявлением обратился 64-летний местный житель. Хозяин сообщил, что кони пропали в ночь на 22 июля с вольного выпаса. Животные были предоставлены сами себе у подножья горы Ирындык на окраине поселка Аркаим. По всей видимости, ранним утром пожилой мужчина вышел их проведать и никого не обнаружил. После этого он сразу же обратился в правоохранительные органы.

Вероятно, лошадей попросту украли. Подобное случилось этой весной в Абзелиловском районе. У жителя Башкирии пропал табун из 30 лошадей. Тогда даже удалось задержать воришку, который во всем сознался.

ИСТОЧНИК KP.RU