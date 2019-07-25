«Вместо палаты стульчик в коридоре»: в уфимской клинике рожениц размещают на проходе

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-25T15:05:36+03:00

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В Уфе беременных женщин размещают на сохранение в коридоре клиники. Об этом рассказала роженица Евгения Радченко на странице в Facebook. Акушер-гинеколог направил её в клинику БГМУ на сохранение. Приехав в медучреждение, Евгения узнала, что мест по направлению нет. Женщину попросили написать отказ и предложили, как выразилась сама девушка, «стульчик в коридоре». Разумеется, её это не устроило, и она поехала домой.

Ночью будущая мама почувствовала себя неважно. Ей пришлось вернуться в злополучную клинику. Врачи узнали девушку и пошли на какой-то странный принцип, отказываясь её осматривать. Так прошел целый час.

– После меня приезжали подписывать бумажки, оформлять документы, в приемном покое пили чай - приняли всех, кроме меня, – вспоминает Евгения.

Ситуация не менялась, пока обо всем не узнал муж роженицы. Он позвонил на горячую линию и в приемную главврача. Только тогда девушку, наконец, приняли. Однако вместо палаты врачи предложили пациентке кушетку в коридоре. Помимо этого, сотрудники клиники попросили девушку подписать бумагу, из которой следовало, что оно знает об отсутствии мест в больнице и не имеет никаких претензий. Компанию героине в коридоре составили еще несколько женщин.

– Я в новом путешествии - в совершенно новый и напрочь другой мир, лежу на сохранении, в коридоре и в шоке! – высказалась она.

При этом Евгения не винит сотрудников клиники. Она полагает, что в таких условиях и при такой зарплате подобное отношение является нормой.

– Знаете, какой самый распространенный вопрос? «Жень, у тебя, че, знакомых нет что ли там?» Есть! Но это ведь неправильно! Или я не права? – подытожила свою историю роженица.

В клинике девушке принесли извинения и отметили, что проблемы с размещением возникли из-за закрытия роддомов на санитарную обработку.

ИСТОЧНИК KP.RU