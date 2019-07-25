Кассиршу, которая вынесла из банка в Уфе 6,5 млн рублей, арестовали

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-25T14:07:02+03:00

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Калининский районный суд арестовал кассиршу, которая обвиняется в хищении 6,5 млн рублей из банка «Открытие». Лилия Азнабаева проведет в СИЗО ближайшие два месяца. Об этом сообщает канал «Вести-Башкортостан». Женщина проходит по статье «Присвоение в крупном размере».

Напомним, 39-летняя уфимка была задержана 23 июля. По версии следователей, на протяжении месяца она выносила из банка крупные суммы, а 22 июля вытащила из кассы последний миллион. Отсутствие денег заметила сотрудница банка, которая впоследствии сообщила об этом в службу безопасности.

Профессия кассира банка становится по-настоящему культовой в Башкирии. Так, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из кассы «Россельхозбанка» 25 млн рублей. Со своей семьей она подалась в бега. Задержали их в съемной квартире в Казани. Луизу отправили в СИЗО, а её мужа – под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU