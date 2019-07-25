2019-07-25T13:44:13+03:00
Общество

Синоптики прояснили ситуацию со смогом в Башкирии

Всё дело в повышенном давлении на территории республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Жителей Башкирии не на шутку напугал смог. Так, дымку заметили жители Сибая и Уфы. Фотографии, на которых запечатлена мгла, распространились в социальных сетях. Многие предположили, что смог пришел в республику из Сибири. Сейчас там бушуют лесные пожары.

Ситуацию прояснили в Башгидрометцентре. Специалисты считают, что дымная мгла возникала из-за повышенного давления.

– Слабые ветра до 5 м/с и нисходящие движения в погодообразующем слое атмосферы над территорией республики способствуют накоплению различных примесей в приземном слое атмосферы, – объяснили в ведомстве.

Эксперты также отметили, что в пробах атмосферного воздуха не обнаружено превышения допустимых концентраций продуктов горения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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