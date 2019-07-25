Синоптики прояснили ситуацию со смогом в Башкирии
Жителей Башкирии не на шутку напугал смог. Так, дымку заметили жители Сибая и Уфы. Фотографии, на которых запечатлена мгла, распространились в социальных сетях. Многие предположили, что смог пришел в республику из Сибири. Сейчас там бушуют лесные пожары.
Ситуацию прояснили в Башгидрометцентре. Специалисты считают, что дымная мгла возникала из-за повышенного давления.
– Слабые ветра до 5 м/с и нисходящие движения в погодообразующем слое атмосферы над территорией республики способствуют накоплению различных примесей в приземном слое атмосферы, – объяснили в ведомстве.
Эксперты также отметили, что в пробах атмосферного воздуха не обнаружено превышения допустимых концентраций продуктов горения.
ИСТОЧНИК KP.RU