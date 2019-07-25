2019-07-25T14:37:59+03:00
Происшествия

В Уфе водитель на легковушке наехал на ограждение и перевернулся

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
На проспекте Салавата Юлаева перевернулся автомобильНа проспекте Салавата Юлаева перевернулся автомобиль
Изменить размер текста:

Поздней ночью 25 июля на крупной автодороге в Уфе перевернулся автомобиль. В столичной ГИБДД сообщили подробности происшествия.

Водитель за рулем Daewoo Nexia во время движения по проспекту Салавата Юлаева не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого машину отбросило в противоположную сторону, где она врезалась в отбойник. От удара легковушка опрокинулась на крышу.

В пресс-службе госавтоинспекции добавили, что 27-летний автомобилист в тяжелом состоянии был доставлен в ближайшую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24