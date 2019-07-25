В Уфе водитель на легковушке наехал на ограждение и перевернулся
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии
На проспекте Салавата Юлаева перевернулся автомобиль
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Поздней ночью 25 июля на крупной автодороге в Уфе перевернулся автомобиль. В столичной ГИБДД сообщили подробности происшествия.
Водитель за рулем Daewoo Nexia во время движения по проспекту Салавата Юлаева не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого машину отбросило в противоположную сторону, где она врезалась в отбойник. От удара легковушка опрокинулась на крышу.
В пресс-службе госавтоинспекции добавили, что 27-летний автомобилист в тяжелом состоянии был доставлен в ближайшую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU