В Уфе водитель на легковушке наехал на ограждение и перевернулся

СЕГОДНЯ 14:37 2019-07-25T14:37:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Поздней ночью 25 июля на крупной автодороге в Уфе перевернулся автомобиль. В столичной ГИБДД сообщили подробности происшествия.

Водитель за рулем Daewoo Nexia во время движения по проспекту Салавата Юлаева не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого машину отбросило в противоположную сторону, где она врезалась в отбойник. От удара легковушка опрокинулась на крышу.

В пресс-службе госавтоинспекции добавили, что 27-летний автомобилист в тяжелом состоянии был доставлен в ближайшую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU