Антимонопольная служба нашла нарушения при отборе подрядчика для ремонта Башдрамтеатра
За день до начала аукциона по выбору подрядчика для ремонта Башдрамтеатра в Уфе управление федеральной антимонопольной службы республики нашло нарушение в аукционной документации. Как сообщает «Ъ-Уфа», с жалобой в УФАС обратился индивидуальный предприниматель Захарова. По её мнению, заказчик указал в документах поставку звукового оборудования конкретного производителя.
Антимонопольная служба признала жалобу частично обоснованной и выписала заказчику предписание об устранении нарушения. В связи с разбирательством аукцион был перенесен с 26 июля на 7 августа.
Напомним, о том, что в Башкирском академическом театре драмы им. Мажита Гафури планируется капремонт, стало известно 1 июля. Стоимость госконтракта составляет 441,8 млн рублей. Исполнителю предстоит заняться монтажом освещения и звукового оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU