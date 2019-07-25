2019-07-25T12:55:42+03:00
Общество

Антимонопольная служба нашла нарушения при отборе подрядчика для ремонта Башдрамтеатра

После разбирательства аукцион был перенесен
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Аукцион по выбору подрядчика перенесен на 7 августаАукцион по выбору подрядчика перенесен на 7 августа
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За день до начала аукциона по выбору подрядчика для ремонта Башдрамтеатра в Уфе управление федеральной антимонопольной службы республики нашло нарушение в аукционной документации. Как сообщает «Ъ-Уфа», с жалобой в УФАС обратился индивидуальный предприниматель Захарова. По её мнению, заказчик указал в документах поставку звукового оборудования конкретного производителя.

Антимонопольная служба признала жалобу частично обоснованной и выписала заказчику предписание об устранении нарушения. В связи с разбирательством аукцион был перенесен с 26 июля на 7 августа.

Напомним, о том, что в Башкирском академическом театре драмы им. Мажита Гафури планируется капремонт, стало известно 1 июля. Стоимость госконтракта составляет 441,8 млн рублей. Исполнителю предстоит заняться монтажом освещения и звукового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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