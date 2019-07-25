2019-07-25T12:53:03+03:00
Общество

«Комсомольская правда – Уфа» запускает масштабный проект «Выбор года»

Проголосовать может каждый
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С помощью народного голосования мы выберем лучших из лучших в каждой области бизнеса и общественной деятельности. Каждый желающий может предложить свои кандидатуры, мы уверены, что среди ваших коллег и знакомых много незаурядных личностей, которые сделали нечто особенно выдающееся. Мы определим, кто был лучше других, кто может войти в историю. А вот кто в ней останется – выбирать будете уже вы.

Голосование будет проходить в несколько этапов, и уже в конце 2019 года мы узнаем, кто же, по мнению наших читателей и нашей редакции, станет «Выбором года».

Вся подробная информация о конкурсе по ссылке: https://www.ufa.kp.ru/best/ufa/chelovek_goda/

ИСТОЧНИК KP.RU

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