В одном из городов Башкирии кладбище превратилось в свалку

СЕГОДНЯ 07:20 2019-07-26T09:23:44+03:00

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Жители Мелеуза жалуются на обилие мусора на городском кладбище. Фото и обращение к администрации были опубликованы в социальной сети. На снимках видно, что рядом с могилами навалены целые кучи увядших цветов, венков и веток.

– Уважаемая администрация города и администрация кладбища, обратите внимание на эти кучи. Можно их как-то убрать? – вопрошает горожанка.

Некоторые подписчики сообщества, на странице которого был опубликован пост, признаются, что тоже складывали мусор в образовавшиеся кучи.

– Я тоже просто всегда кладу сбоку в кучу. Я думала, это все убирается и мусор вывозится! Слов нет! Видимо, реально буду вывозить, – возмутилась одна из подписчиц.

Нашлись и те, кто призывает самих горожан быть более сознательными и следить за собой.

– Вот если бы каждый за собой убирал, а не жаловался в администрацию, то такого бардака не было бы, – считает мелеузовец.

ИСТОЧНИК KP.RU