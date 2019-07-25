«Душил 15 минут»: житель Башкирии рассказал, как убивал жену
Появилось оперативное видео со следственного эксперимента, на котором житель Татышлинского района рассказывает, как убивал свою жену и спрятал тело в погребе.
Подозреваемый с невозмутимым видом перечисляет все свои действия.
– Начал душить её. Душил там минут 15. Она не сильно сопротивлялась. Перестала подавать признаки жизни, я её оставил здесь, – объяснил мужчина.
Напомним, обвиняемый убил свою 36-летнюю супругу в Татышлинском районе. Женщина упрекала его за пьянство и отсутствие работы. Труп погибшей нашел её старший 14-летний сын. Предполагаемый убийца подался в бега, однако полицейские его быстро нашли и задержали.
Житель Башкирии рассказывает, как убивал жену.
ИСТОЧНИК KP.RU