2019-07-25T12:08:14+03:00
Происшествия

«Душил 15 минут»: житель Башкирии рассказал, как убивал жену

Следственный комитет республики предоставил видео следственного эксперимента
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: скриншот видеофото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Появилось оперативное видео со следственного эксперимента, на котором житель Татышлинского района рассказывает, как убивал свою жену и спрятал тело в погребе.

Подозреваемый с невозмутимым видом перечисляет все свои действия.

– Начал душить её. Душил там минут 15. Она не сильно сопротивлялась. Перестала подавать признаки жизни, я её оставил здесь, – объяснил мужчина.

Напомним, обвиняемый убил свою 36-летнюю супругу в Татышлинском районе. Женщина упрекала его за пьянство и отсутствие работы. Труп погибшей нашел её старший 14-летний сын. Предполагаемый убийца подался в бега, однако полицейские его быстро нашли и задержали.

Житель Башкирии рассказывает, как убивал жену.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Антимонопольная служба нашла нарушения при отборе подрядчика для ремонта Башдрамтеатра
«Комсомольская правда – Уфа» запускает масштабный проект «Выбор года»
В Башкирии строительный кран рухнул на школу
До Башкирии дошел таинственный смог из Челябинской области
Розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей
Стало известно название самого популярного пляжа Уфы
Уфимский рэпер Face попал в список Forbes
Пьяный водитель устроил ДТП в Башкирии
Солдат из Башкирии сбежал из армии, не продержавшись и месяца
В Башкирии в кабине грузовика нашли труп мужчины
Обокравшая уфимский банк кассирша хотела стать моделью
В Башкирии скрывался насильник из Магнитогорска
Уфимских детей спасли от злых ос
Житель Башкирии утонул в реке на глазах у собственной семьи
Глава Бирского района Башкирии подал в отставку
В Уфе за сутки под колесами автомобиля пострадали сразу двое детей
В Башкирии в сгоревшем доме нашли два трупа
В Уфе стартовала операция ГИБДД «Должник»
Психологи объяснили, что подтолкнуло уфимскую кассиршу вынести 6,5 млн рублей из кассы банка
Водитель из Башкирии спровоцировал смертельную аварию, в которой погибла молодая семья
Радий Хабиров в очередной раз отчитал чиновников
Надир Самиев стал новым главой Башавтотранса
В Уфе временно закроют парковку перед Телецентром