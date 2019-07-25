Башкирский медведь станцевал тверк в парке
В Национальном парке «Башкирия» в объектив видеоловушки попал танцующий тверк медведь. На кадрах можно увидеть, что мишка ритмично трется боком о дерево. Первая ассоциация, возникшая у пользователей социальных сетей, – популярный танец тверк. Другие предложили наречь косолапого «почесуном».
Объяснение поведения медведя оказалось довольно прозаичным. Отираясь о дерево, хищники метят территорию, оставляя метки в виде клочков шерсти. Таким образом медведь передает информацию своим сородичам. Помимо этого, косолапые могут использовать стволы деревьев, чтобы просто почесаться. В общем, мишки делают всё исходя из практических соображений.
Мишка станцевал тверк в Башкирии.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU