2019-07-25T13:34:07+03:00
Общество

Башкирский медведь станцевал тверк в парке

Косолапого засняла видеоловушка
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видеофото: скриншот видео
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В Национальном парке «Башкирия» в объектив видеоловушки попал танцующий тверк медведь. На кадрах можно увидеть, что мишка ритмично трется боком о дерево. Первая ассоциация, возникшая у пользователей социальных сетей, – популярный танец тверк. Другие предложили наречь косолапого «почесуном».

Объяснение поведения медведя оказалось довольно прозаичным. Отираясь о дерево, хищники метят территорию, оставляя метки в виде клочков шерсти. Таким образом медведь передает информацию своим сородичам. Помимо этого, косолапые могут использовать стволы деревьев, чтобы просто почесаться. В общем, мишки делают всё исходя из практических соображений.

Мишка станцевал тверк в Башкирии.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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