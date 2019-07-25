Башкирский медведь станцевал тверк в парке

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-25T13:34:07+03:00

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В Национальном парке «Башкирия» в объектив видеоловушки попал танцующий тверк медведь. На кадрах можно увидеть, что мишка ритмично трется боком о дерево. Первая ассоциация, возникшая у пользователей социальных сетей, – популярный танец тверк. Другие предложили наречь косолапого «почесуном».

Объяснение поведения медведя оказалось довольно прозаичным. Отираясь о дерево, хищники метят территорию, оставляя метки в виде клочков шерсти. Таким образом медведь передает информацию своим сородичам. Помимо этого, косолапые могут использовать стволы деревьев, чтобы просто почесаться. В общем, мишки делают всё исходя из практических соображений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/722206" frameborder="0"></iframe> Мишка станцевал тверк в Башкирии.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU