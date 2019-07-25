Уфимский рэпер Face попал в список Forbes

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-25T10:43:35+03:00

Исполнитель занял 34 место в рейтинге «40 до 40»

Изменить размер текста: A A

Известное своими рейтингами издание Forbes составило список «40 самых успешных звезд страны моложе 40 лет». В перечень артистов затесался уфимский рэпер под псевдонимом Face. Иван Дремин (а именно так зовут исполнителя) занял в рейтинге 34 место.

Издание оценивает доход певца в 500 тысяч долларов. На аккаунт 22-летнего рэпера в Instagram подписано полтора миллиона человек. Клип на последних хит рэпера под названием «Юморист» набрал на YouTube 36,5 млн просмотров.

В издании отметили, что амбициозная молодежь компенсирует отставание в уровне доходов от состоявшихся артистов ажиотажной востребованностью в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU