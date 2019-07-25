2019-07-25T11:26:22+03:00
Общество

До Башкирии дошел таинственный смог из Челябинской области

Первыми изменения заметили жители Зауралья
Рустем АХУНОВ
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Жители Сибая первыми пожаловались на смогЖители Сибая первыми пожаловались на смог
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Жители Сибая пожаловались на смог, который пришел к ним из Челябинской области .

Информация появилась в сообществе «Сибай, дыши», в котором волонтеры постоянно отчитываются о качестве воздуха в своем городе. И если зимой 2019 года виной недовольству горожан был местный дымящийся карьер, то сейчас смог пришел от соседей из Челябинской области.

- Друзья, будьте осторожны. До нас тоже дошел смог затянувший Челябинск, Магнитогорск, Троицк, Миасс и Екатеринбург, - написал администратор сообщества и приложил фотографии.

На снимках действительно видна небольшая дымка, плотно окутавшая город. Похожую картину можно было наблюдать утром и в башкирской столицы. По одной из версий, смог пришел на территорию Южного Урала с восточной части страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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