2019-07-25T10:27:22+03:00
Происшествия

Пьяный водитель устроил ДТП в Башкирии

Мужчину уже лишали водительских прав
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Водитель Нивы привлекался к ответственности за управление машиной в состоянии опьяненияВодитель Нивы привлекался к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения
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В городе Октябрьский накануне ночью произошла серьезная авария. Как сообщили в республиканской госавтоинспекции, 31-летний водитель на Ниве столкнулся с попутным Nissan Qashqai. За рулем иномарки находился 38-летний житель Туймазинского района.

Оба автомобилиста в результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы. В ГИБДД рассказали, что водитель отечественного внедорожника был повторно лишен водительских прав за пьяную езду. Однако он снова сел за руль в нетрезвом состоянии.

За минувшие сутки сотрудники дорожной полиции выявили свыше 2400 нарушений ПДД и задержали 35 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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