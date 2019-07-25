Пьяный водитель устроил ДТП в Башкирии

СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-25T10:27:22+03:00

Водитель Нивы привлекался к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения

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В городе Октябрьский накануне ночью произошла серьезная авария. Как сообщили в республиканской госавтоинспекции, 31-летний водитель на Ниве столкнулся с попутным Nissan Qashqai. За рулем иномарки находился 38-летний житель Туймазинского района.

Оба автомобилиста в результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы. В ГИБДД рассказали, что водитель отечественного внедорожника был повторно лишен водительских прав за пьяную езду. Однако он снова сел за руль в нетрезвом состоянии.

За минувшие сутки сотрудники дорожной полиции выявили свыше 2400 нарушений ПДД и задержали 35 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU