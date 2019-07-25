2019-07-25T10:09:56+03:00
Общество

Солдат из Башкирии сбежал из армии, не продержавшись и месяца

Парня ищут в Ярославской области
Владислав КАЗАНЦЕВ
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20-летний новобранец сирота20-летний новобранец сирота
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Солдат из Башкирии самовольно покинул воинскую часть в Ярославской области. Парня призвали на службу 30 мая, а 22 июня он принял присягу. Воинскую часть на станции Рыбинск-Товарная 20-летний новобранец покинул менее чем через месяц – вечером 20 июля. Известно, что молодой человек сирота. На малой родине его ждет девушка и братья.

Сотрудники военкомата намерены вернуть беглеца обратно – они распространили по всей области ориентировки.

– Рост 176 сантиметров, телосложение худощавое, лоб высокий, стрижка короткая, - приводит данные представителей воинской части портал progorod76. – Был одет в военную форму старого образца, оливковый берет и резиновые сапоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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