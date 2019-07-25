Стало известно название самого популярного пляжа Уфы
Статистикой поделились спасатели
Отдыхать нужно только на оборудованных пляжах
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Сотрудники уфимского Управления гражданской защиты назвали пляж «Солнечный» самым популярным летним местом отдыха жителей столицы.
Известно, что в минувшую субботу полежать под июльским солнцем пришли больше 5 тысяч человек. На втором место месте оказался пляж «Берег солнца» в Октябрьском районе – 2,5 тысячи человек. Пляж «Гольфстрим» на озере Теплое в Калининском районе посетили 1,6 тысяч человек.
За прошлую неделю спасатели вытащили из воды 17 человек. Всего с начала лета они оказали помощь 38 купальцам.
За два месяца лета 2019 в Уфе утонули 4 человека. Все несчастные случаи произошли на необорудованных пляжах.
ИСТОЧНИК KP.RU