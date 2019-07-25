2019-07-25T08:50:38+03:00
Общество

Обокравшая уфимский банк кассирша хотела стать моделью

Женщина принимала участие в конкурсах красоты
Рустем АХУНОВ
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Женщина участвовала в конкурсе модельного агентстваЖенщина участвовала в конкурсе модельного агентства
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Кассирша Лилия Азнаебаева, вынесшая 6,5 миллионов рублей из уфимского банка, раньше хотела стать моделью.

Судя по страничке женщины в социальных сетях (сейчас уже удалена), женщина принимала участие в конкурсе одного из столичных модельных агентств. Судя по всему, что-то в итоге пошло не так, и она решила последовать примеру знаменитой Луизы Хайруллиной.

Напомним, что 23 июля полицейские задержали 39-летнюю женщину по подозрению в присвоении 6,5 миллионов рублей из кассы одного из уфимских филиалов банка «Открытие». Пропажу денег заметили во время очередной ревизии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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