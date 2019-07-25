2019-07-25T09:29:53+03:00
Происшествия

В Башкирии в кабине грузовика нашли труп мужчины

Страшную находку сделали в Иглинском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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В Иглинском районе Башкирии в кабине грузовика было найдено тело мужчины. В пресс-службе региональной госавтоинспекции сообщили, что накануне днем на 1516 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск грузовик Volvo съехал в кювет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили в кабине фуры труп водителя. Как позже выяснилось, скончавшимся дальнобойщиком оказался 53-летний житель Томской области.

Полицейские начали разбирательство. По одной из версий, мужчина скончался от сердечного приступа – у него был установлен кардиостимулятор.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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