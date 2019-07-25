В Башкирии в кабине грузовика нашли труп мужчины
Страшную находку сделали в Иглинском районе
фото: ГИБДД по РБ
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В Иглинском районе Башкирии в кабине грузовика было найдено тело мужчины. В пресс-службе региональной госавтоинспекции сообщили, что накануне днем на 1516 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск грузовик Volvo съехал в кювет.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили в кабине фуры труп водителя. Как позже выяснилось, скончавшимся дальнобойщиком оказался 53-летний житель Томской области.
Полицейские начали разбирательство. По одной из версий, мужчина скончался от сердечного приступа – у него был установлен кардиостимулятор.
фото: ГИБДД по РБ
ИСТОЧНИК KP.RU