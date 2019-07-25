В Башкирии скрывался насильник из Магнитогорска

СЕГОДНЯ 08:31 2019-07-25T08:31:20+03:00

Мужчину вернули в Магнитогорск и заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Башкирии задержали подавшегося в бега извращенца из Магнитогорска. Мужчину подозревают в растлении двух девочек, учениц начальных классов. После преступлений он перебрался в соседний регион. Полицейские задержали 47-летнего подозреваемого в Белорецком районе.

Задержанного вернули в Магнитогорск. Как сообщают коллеги из новостного портала verstov.info, 23 июля мужчине предъявили обвинение по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста». На следующий день суд постановил заключить его под стражу.

– Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, – сообщили в прокуратуре Правобережного района Магнитогорска

ИСТОЧНИК KP.RU