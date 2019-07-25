Житель Башкирии утонул в реке на глазах у собственной семьи

СЕГОДНЯ 08:12 2019-07-25T08:12:29+03:00

Еще один несчастный случай произошел в необорудованном для купания месте

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В Бирске в реке Белой утонул 39-летний мужчина. В Госкомитете по ЧС Башкирии рассказали подробности трагического инцидента. Сообщение спасатели получили вчера, 24 июля, в 18 часов 35 минут. На место прибыли сотрудники экстренной службы. В 20 часов 10 минут водолазы обнаружили тело утонувшего мужчины и извлекли его из воды.

В пресс-службе ведомства добавили, что погибший купался вместе со своей семьей в необорудованном месте и в какой-то момент просто ушел под воду. Спасатели рекомендуют отдыхать на организованных пляжах, не нырять в незнакомых местах и не заплывать за буйки.

ИСТОЧНИК KP.RU