Житель Башкирии утонул в реке на глазах у собственной семьи
Еще один несчастный случай произошел в необорудованном для купания месте
Утонувшего из воды вытащили водолазы
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В Бирске в реке Белой утонул 39-летний мужчина. В Госкомитете по ЧС Башкирии рассказали подробности трагического инцидента. Сообщение спасатели получили вчера, 24 июля, в 18 часов 35 минут. На место прибыли сотрудники экстренной службы. В 20 часов 10 минут водолазы обнаружили тело утонувшего мужчины и извлекли его из воды.
В пресс-службе ведомства добавили, что погибший купался вместе со своей семьей в необорудованном месте и в какой-то момент просто ушел под воду. Спасатели рекомендуют отдыхать на организованных пляжах, не нырять в незнакомых местах и не заплывать за буйки.
ИСТОЧНИК KP.RU