Глава Бирского района Башкирии подал в отставку
Александр Груздев занимал пост с августа 2017
фото: vk.com
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Глава Бирского района Башкирии Александр Груздев подал в отставку. Он сложил с себя полномочия вчера, 24 июля, на внеочередном заседании Совета муниципалитета. В пресс-службе администрации района сообщили, что чиновник, занимавший свой пост с августа 2017 года, ушел по собственному желанию. О причинах решения не сообщается.
Исполняющим обязанности главы Бирского района назначен Василий Петров – и.о. заместителя главы администрации муниципалитета.
В этом году в отставку также ушли главы Архангельского, Мишкинского и Краснокамского районов.
ИСТОЧНИК KP.RU