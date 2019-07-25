Глава Бирского района Башкирии подал в отставку

СЕГОДНЯ 07:49 2019-07-25T07:49:55+03:00

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Глава Бирского района Башкирии Александр Груздев подал в отставку. Он сложил с себя полномочия вчера, 24 июля, на внеочередном заседании Совета муниципалитета. В пресс-службе администрации района сообщили, что чиновник, занимавший свой пост с августа 2017 года, ушел по собственному желанию. О причинах решения не сообщается.

Исполняющим обязанности главы Бирского района назначен Василий Петров – и.о. заместителя главы администрации муниципалитета.

В этом году в отставку также ушли главы Архангельского, Мишкинского и Краснокамского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU